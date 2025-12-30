Дети из Мурманской области побывали на Общероссийской Кремлёвской ёлкеСтоимость одного приёма пищи для ребёнка в школах в 2026 году остаётся социально ориентированной
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в IT по мнению программистов

В списке лучших городов для получения технического образования Москва является безоговорочным фаворитом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1000 IT-специалистов из всех округов страны.

Столица России воспринимается как центральная точка притяжения, в то время как другие города, включая миллионники с сильными техническими университетами, пока не смогли составить ей существенную конкуренцию в глазах профессионального IT-сообщества. Каждый второй программист назвал Москву идеальным городом для получения IT-образования. В топ-3 зарплатного рейтинга технических университетов «SuperJob» — 4 столичных вуза: МФТИ со средней зарплатой выпускников 2019—2024 годов в размере 330 тысяч рублей в месяц (1 место), МГУ (290 тысяч рублей, 2 место), МГТУ им Н.Э. Баумана, МИФИ и ВШЭ (по 280 тысяч рублей, 3 место).

Разрыв между двумя столицами в списке лучших городов для учебы в IT кратный, такая большая разница в показателях подчеркивает уникальную концентрацию ресурсов и возможностей в Москве. Второе место со значительным отрывом занимает Санкт-Петербург, который назвали 5% опрошенных. Среди университетов северной столицы в зарплатном рейтинге «SuperJob» выше позиции у ИТМО — он на 2-ом месте с медианным заработком выпускников в 290 тысяч рублей. СПбГУ на 4 месте (270 тысяч рублей).

Следующие города — Казань + Иннополис — получили в сумме 3% голосов опрошенных. Университет «Иннополис» опередил Казанский (Приволжский) федеральный университет в рейтинге лучших IT-вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц, КФУ — 240 тысяч (5 и 6 места соответственно).

Такие региональные центры IT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге «SuperJob» Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на 7 месте со средней зарплатой выпускников в размере 230 тысяч рублей в месяц, Новосибирский государственный технический университет — на 9 месте (190 тысяч рублей), Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина делят 10 место (180 тысяч рублей).

8% IT-специалистов считают, что место обучения не имеет решающего значения, всё определяет мотивация.

Время проведения опроса: 1—22 декабря 2025 года.

