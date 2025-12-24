Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Байкал, Калининград — где мечтают провести январские каникулы россияне

В новогодние каникулы остаться дома планируют 30% опрошенных россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Каждый второй мечтает провести январские каникулы за пределами своего родного города (56%). Остаться дома планируют 30% опрошенных. 14% затруднились с ответом.

Женщины несколько чаще мужчин делились мечтами о путешествии (58 и 55% соответственно), тогда как мужчины чуть чаще предпочитают домашний отдых (31% против 28% среди россиянок).

Среди конкретных направлений для путешествия на январские праздники безоговорочными лидерами остаются две столицы: Москву мечтают посетить 15%, Санкт-Петербург — 14% респондентов. 7% опрошенных хотят в Сочи, 6% — на Байкал, 5% — в Калининград.

Женщины чаще мужчин мечтают о каникулах в Москве (17 и 12% соответственно), Санкт-Петербурге (17 и 11%), Калининградской области (7 и 4%), а также в Крыму (6 и 2%). Представители сильного пола чаще россиянок выбирают Сочи (9 и 5%).

Динамика популярности конкретных направлений за последние годы показывает интересные изменения. Позиции Москвы и Санкт-Петербурга остаются стабильно высокими. Выросла привлекательность Байкала и Калининградской области. При этом общая доля других городов для путешествий выросла, что указывает на растущее разнообразие географических предпочтений россиян.

Время проведения опроса: 28 ноября — 4 декабря 2025 года.