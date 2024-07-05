Москвичи и петербуржцы мечтают добираться до работы за полчаса, жители других мегаполисов — за 15-20 минут

Дорога на работу в Москве и Санкт-Петербурге на общественном транспорте занимает около часа, на автомобиле — более 40 минут. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» провёл исследование среди трудоустроенных жителей крупнейших российских городов: каким видом транспорта чаще всего добираются на работу, сколько времени тратят на дорогу и сколько времени хотели бы тратить. В социологических опросах приняли участие по 1500 работающих из Москвы и Санкт-Петербурга, по 800 респондентов из других мегаполисов.

Жители Москвы (69%), Санкт-Петербурга (56%) и Нижнего Новгорода (42%) чаще всего выбирают общественный транспорт для поездок на работу. Большинство жителей Красноярска, Тольятти, Тюмени и Челябинска (по 60%), Ростова-на-Дону и Хабаровска (по 59%), Иркутска и Казани (по 58%) предпочитают добираться до места службы на автомобиле.

Меньше всего времени на дорогу общественным транспортом тратит население Сочи (в среднем 35 минут), Тюмени (38 минут) и Челябинска (39 минут). Дорога до работы на авто быстрее всего также в Сочи (в среднем 26 минут), Тольятти, Тюмени и Ульяновске (по 30 минут), а также Хабаровске (31 минута).

Москвичи мечтают, чтобы дорога на работу занимала менее получаса (в среднем 28 минут), петербуржцы хотят добираться до работы в среднем за 26 минут, а жители Екатеринбурга, Краснодара, Перми — за 20 минут.

По сравнению с 2020 годом нагрузка на общественный транспорт больше всего выросла в Екатеринбурге, автомобилями стали пользоваться реже, среднее время поездки выросло в обоих случаях, но у автомобилистов немного больше. В Воронеже, Ростове-на-Дону, Тольятти и Ульяновске увеличилось среднее время в дороге на общественном транспорте, его стали использовать реже и чаще добираться до работы на автомобиле. В Омске и Саратове доля автомобилистов также выросла, добираться до работы на машине стало чуть дольше. В Перми и Сочи преобладают поездки на автомобилях, хотя время в пути выросло. Интерес к общественному транспорту в этих городах практически не изменился, а вот среднее время в пути уменьшилось. Значительно выросло время в дороге в Краснодаре, поездки на автомобиле по-прежнему остаются наиболее предпочтительными. Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще ездить на работу на общественном транспорте, однако на времени поездки это практически не сказалось.

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск.

Время проведения опроса: 1 апреля — 1 июля 2024 года.