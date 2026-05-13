Москвичи и петербуржцы стали чаще размышлять о том, чтобы использовать велосипед для поездок на работу

Жители двух столиц стали чаще размышлять, не заменить ли привычный способ добираться на работу на велосипед. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам традиционного ежегодного опроса среди представителей экономически активного населения двух столиц, чтобы выяснить, как горожане относятся к поездкам на работу на велосипедах и самокатах. В исследовании приняли участие по 1600 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, имеющих постоянную занятость.

Доля сотрудников, добирающихся на работу на велосипеде в Москве, как и год назад, составляет 3%. Доля тех, кто рассматривает для себя такой вид транспорта, за год выросла с 21 до 25%, хотя это все ещё далеко от рекордных 40%, которые фиксировались в пандемийном 2020 году. Санкт-Петербург демонстрирует схожую логику оживления: число желающих пересесть на велосипед увеличилось с 26% в 2025 году до 30% в нынешнем. При этом непосредственно ездят на работу на велосипеде в северной столице лишь 2%.

Отношение общества к самокатам неоднозначное и в целом более осторожное. В Москве число пользователей средств индивидуальной мобильности осталось прежним — 3%, доля потенциально готовых перейти на этот вид транспорта за год практически не изменилась (16%). В Санкт-Петербурге на работу на самокатах или электросамокатах добираются 3%. Кроме того, еще 16% петербуржцев хотели бы присоединиться к ним.

И велосипед, и самокат остаются преимущественно мужскими форматами передвижения. Москвички и петербурженки чаще ссылаются на соображения безопасности и несовместимость таких поездок с деловым стилем одежды. Если говорить о возрасте, то интерес к обоим видам транспорта наиболее выражен среди молодёжи до 35 лет.

В Москве категорически не хочет пересаживаться на велосипед 61% опрошенных, на самокат — 75%. В Петербурге отрицательные ответы распределились похожим образом — 61 и 73% соответственно.

Время проведения опроса: 10 апреля — 6 мая 2026 года.