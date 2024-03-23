Москвичи мечтают, чтобы дорога до работы занимала до получаса

Расписание работающего москвича: проснуться за час до выхода из дома плюс 45—60 минут на дорогу до работы. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1500 жителей Москвы, работающих на территории работодателя.

Среднестатистический москвич присыпается примерно за час до выхода из дома. Женщинам нужно чуть больше времени на сборы, чтобы успеть приготовить еду, собрать детей, сделать прическу и макияж. Москвичи старше 45 лет встают раньше молодёжи. Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу.

2 из 3 трудоустроенных москвичей добираются на работу общественным транспортом, ежедневно тратя на дорогу в среднем чуть более часа. Каждый пятый — на личном авто, поездка в среднем занимает у них 45 минут. При этом мечтают москвичи, чтобы поездка до работы продолжалась около получаса.

В ковидном 2020 году на общественном транспорте ездили на работу реже (боялись заразиться), на личном — чаще, но по времени поездки занимали примерно столько же.

Время проведения опроса: 1—15 марта 2024 года.