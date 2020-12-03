Москву и Хибины связал прямой рейс

Со среды, 2 декабря, открыт новый прямой рейс Москва-Апатиты. Регулярный рейс с вылетом из аэропорта Домодедово осуществляет компания «S7 Airlines».

«Новое направление, рейсы будут трижды в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Нам известно, что жители Кировска и Апатитов довольны открытием прямого рейса, теперь им не нужно несколько часов добираться до воздушной гавани Мурманска», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Рейс совершил реактивный лайнер «Embraer ERJ-170», однако, в авиакомпании уточнили, что в будущем перелёт будет совершать «Airbus A320», способный вместить на борту до 170 пассажиров.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Хибины в 16.55, прилёт в Москву в 19.15. Обратный рейс вылетает из аэропорта Домодедово в 13.40 и приземляется в аэропорту Хибины в 16.00, сообщает региональное Министерство информационной политики,