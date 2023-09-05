Мост через реку Эйнч отремонтирован благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Кольском районе завершена реконструкция мостового перехода через реку Эйнч. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организацией ООО «УК «МДУ».

Мост протяженностью более 40 погонных метров расположен на 104 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами: это единственная трасса, соединяющая поселок Туманный с областным центром и федеральной трассой Р-21 «Кола».

Реконструкция началась в мае 2022 года. За прошлый строительный сезон были выполнены все подготовительные работы. В апреле 2023 года после технологического перерыва подрядчик приступил к основным этапам строительства.

В период строительного сезона в этом году был выполнен демонтаж существующего моста с планировкой верха земляного полотна и откосов. Были установлены новые опоры, выполнен монтаж железобетонных балок длиной 24 метра; произведено устройство водоотводных систем; выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, бетонирование защитного и выравнивающих слоев; установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и горизонтальная дорожная разметка; выполнены работы по устройству наружных сетей и коммуникаций.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, по итогам на месте старого моста, построенного ещё в 1965 году, появилось новое мостовое сооружение.

На все выполненные работы предусмотрены гарантийные обязательства, в рамках которых подрядная организация обязана оперативно устранить выявленные недостатки в установленные контрактом сроки.

Фото: https://gov-murman.ru