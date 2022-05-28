Мост через реку Колвица будет сдан в этом году

27 мая министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин совершил рабочую поездку в Кандалакшу, где вместе с главой администрации Кандалакшского района Ярославом Шалагиным и депутатом Мурманской областной Думы Михаилом Павловым ознакомился с ходом дорожных работ в муниципалитете.

Первый объектом посещения стал автоподъезд к Кандалакше. Работы по его ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были запланированы на 2022 год, но выполнены опережающим темпом уже в прошлом году. Нареканий по объекту не обнаружено, с наступлением благоприятных погодных условий начнется обновление дорожной разметки.

Также Артём Гришин ознакомился с ходом строительства моста через реку Колвица, объект находится в высокой степени готовности. Работы должны завершиться в этом году, все необходимые средства были выделены ранее.

Также Артём Гришин обратил внимание на объекты прошлогоднего ремонта. Ключевое замечание - отсутствие дорожной разметки, которое в самое ближайшее время должно быть устранено.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году в Кандалакше планируется капитально отремонтировать более 24 тысяч квадратных метров проезжих частей и более 6 тысяч квадратных метров тротуаров. В муниципалитете уже приступили к дорожным работам за счёт средств областной субсидии 2022 года. Всего в планах до 15 августа сделать 12 объектов на общую сумму 57,8 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работам на улицах Беломорской и Путейской. В ближайшее время начнется реализация ещё одного значимого проекта - реконструкция улицы Горького.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/