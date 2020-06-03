Мост рухнул – жизнь продолжается

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола и период восстановления движения на этом участке дороги заставляет крупные компании Мурманска и региона серьёзно пересматривать логистику отгрузки своей продукции и получения необходимых материалов для дальнейшей работы. Например, Мурманский морской рыбный порт сообщает, что накануне обрушения моста успел принять десяток вагонов, включая генеральные грузы для партнеров и сырьё для тарного комбината. Кроме того, на котельной ММРП создан достаточный запас топлива. «Поэтому обрушение на порт особо не повлияло», - сообщает пресс-служба ММРП.

В ресурсоснабжающей компании АО «МЭС» тоже успокоили журналистов, подтвердив, что запасов топлива хватит на месяц, компания рассматривает альтернативные маршруты его доставки, включая перевозку мазутовозами из Оленегорска.

Среди предприятий, которым угрожает период отсутствия железнодорожного сообщения с Мурманском, могут оказаться рыбопромышленные компании. Эти предприятия поставляют на внутренний рынок треску и сельдь. Около 50 тысяч тонн трески, то есть половину объёма поставляемой на внутренний рынок, доставляется железнодорожным транспортом в другие регионы страны, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

АО «Кольская ГМК» переводит всю доставку сырья и готовой продукции на автомобильный транспорт из-за ограничения движения поездов в мурманском направлении. Как сообщает пресс-служба компании, перевозка грузов из мурманского транспортного филиала «Норникеля» в адрес КГМК и обратно в обычных условиях ведётся железнодорожным и автомобильным транспортом. В частности, так доставляется сырьё для рафинировочного производства в Мончегорске и готовая продукция КГМК, а из Печенгского района по железной дороге в Мончегорск доставляется файнштейн, производимый плавильным цехом. «С 30 мая, когда после повреждения моста между станциями Выходной и Кола железнодорожное сообщение между Мурманском и Мончегорском было приостановлено, компания осуществляет доставку всех своих грузов автомобильным транспортом», - отметили в компании. Как сообщает «Интерфакс», в пресс-службе КГМК особо подчеркнули, что на производственной деятельности компании происшествие не сказалось.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в системе жизнеобеспечения населенных пунктов рисков на данный момент нет – топлива для обеспечения горячего водоснабжения и тепла достаточно, вопросы с доставкой продовольствия решены, доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной в Кольском районе организована.