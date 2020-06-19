Мостовой переход Мурманского транспортного узла через реку Тулома будет запущен к концу года

Мостовой переход через реку Тулома в Кольском районе, который возводится в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», будет запущен в конце 2020 года. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Чибис в ходе посещения строительной площадки.

«Стройка мощная, проект Мурманского транспортного узла реализуется, все идет по графику, никаких срывов нет и предпосылок для этого тоже. Масштаб сооружений, конструкций, технологии, которые здесь используют, - очень показательный пример для всей нашей страны и не только», – прокомментировал губернатор.

Как подчеркнул глава региона, мост по всем планам будет готов вместе с железнодорожным полотном до конца этого года, движение запустят по мере необходимости, так как параллельно идет строительство морского торгового порта «Лавна», который является вторым этапом проекта комплексного развития МТУ.

Генеральный директор компании «Ямалтрансстрой», субгенподрядчик объекта, Игорь Нак назвал запас прочности нового мостового перехода колоссальным и сообщил, что готовность моста на данный момент составляет 84%. В строительстве применяются уникальные технологии, в том числе те, которые были опробованы при возведении Крымского моста. В самой высокой точке мост через Тулому - 54,5 метра , его протяженность составит более 1,3 км . Гендиректор «Ямалтрансстроя» сообщил, что стоимость строительства мостового перехода составляет порядка 5,8 млрд рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Мурманский транспортный узел - крупнейший у северных берегов Российской Федерации. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива. Проект развития МТУ реализуется в рамках государственно-частного партнерства.