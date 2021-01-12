Мосты и путепроводы будут ремонтировать в рамках отдельной программы дорожного нацпроекта

Сегодня вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин и региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин в формате видеоконференции приняли участие в заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт».

На заседании рассматривалось формирование программы ремонта мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на региональных и местных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, участники обсудили период реализации программы, критерии отбора объектов, включаемых в программу, объемы финансирования.

На дорогах общего пользования регионального и местного значения Мурманской области расположены 193 моста и путепровода. Из них в приоритетном порядке планируется восстановить 23. Перечень этих объектов был направлен в федеральный Минтранс для учёта при формировании проекта.