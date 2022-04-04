Мотострелки армейского корпуса Северного флота отработали тактику ведения боя в условиях Арктики

Подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота провели батальонное тактическое учение на военном полигоне в районе посёлка Алакуртти.

В ходе учения подразделения отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, учились отражать нападения противника, а также преодолевали условно зараженные участки местности.

Основной темой учения арктических мотострелков Северного флота стала подготовка и ведение позиционной обороны в условиях Арктики.

С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» военнослужащие выполнили задачи по разведке, а затем осуществляли управление огнем и корректировку артиллерийских ударов самоходных артиллерийских установок 2С-1 «Гвоздика» и минометного комплекса калибра 120 мм 2С12 «Сани», находившихся на удалении от 3 до 7 км от поражаемых целей.

Артиллеристы отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки по обнаружению и уничижению условного противника. Все выявленные цели поражались огнём артиллерии с максимальной эффективностью, как в огневом поражении, так и по временным показателям.

В условиях, приближенных к боевым, зенитчики с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» на максимальных дальностях также поразили все учебные цели.

На учениях отрабатывались слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7, АГС-17, ПЗРК «Игла», боевых машин, по целям, имитирующим бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 3000 метров. Военнослужащие подразделений арктической мотострелковой бригады в ходе учения также отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Командованием оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой в условиях Арктики.

Батальонное тактическое учение проводились под руководством командира отдельной мотострелковой бригады полковника Александра Безбородова. Подразделения отлично справились с поставленными учебно-боевыми задачами.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учении было задействовано более 500 военнослужащих, около 80 единиц боевой и специальной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТ-ЛБВ, самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика», противотанковые ракетные комплексы.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415993@egNews