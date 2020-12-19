ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для многих людей 2020 год не будет связан только с пандемиейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Почему мы не можем выстроить отношения с партнёром?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.20 16:15

Мотострелки и морские пехотинцы Северного флота подвели итоги боевой подготовки за 2020 год

В сухопутных и береговых войсках Северного флота подвели итоги боевой подготовки за 2020 год, план которой выполнен в полном объёме.

Программа подготовки мотострелков и морских пехотинцев существенных изменений не претерпела. За год ими было выполнено более 2600 прыжков с парашютом, проведено более 400 боевых стрельб отделений, около 200 боевых стрельб взводов, более 180 ротных и батарейных тактических учений.

Около трёх десятков тактических учений уровня батальона и бригады было отработано с боевой стрельбой. В Арктике на полуострове Таймыр проведено межвидовое тактическое учение подразделений отдельной бригады морской пехоты с привлечением арктической группировки сил и войск Северного флота, ВДВ и военно-транспортной авиацией ВКС России.

Военнослужащие сухопутных и береговых войск флота приняли участие в 20 конкурсах Международных армейских игр АрМИ-2020. В конкурсе «Соколиная охота» расчёт тактических беспилотных летательных аппаратов отдельной арктической мотострелковой бригады занял второе место.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам итоговой проверки три подразделения бригады морской пехоты: третья десантно-штурмовая рота, первая разведывательная рота, вторая рота морской пехоты и одно подразделение отдельной арктической мотострелковой бригады - стрелковая рота (снайперов) подтвердили почетное звание ударных.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
Комментарий к новости:Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Париж подождет». Художественный фильм (16+)23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Премии по итогам года будут в 4 из 10 компаний, и это больше, чем в прошлом году-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 54 копейки, доллар подрос почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 января будет увеличен размер ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика