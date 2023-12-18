Мотострелки Северного флота отрабатывают навыки боя в населённом пункте

Как отметил командир взвода инструкторов, военнослужащий с позывным «Свист», «глубокий снежный покров, сильные морозы, подготовка в такой обстановке только укрепляют в первую очередь моральный дух и физическую выносливость, что положительно сказывается на результатах боевой подготовки каждого».

С военнослужащими на одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области проводятся тактические занятия по штурму и захвату зданий. Практические занятия проходят на полуразрушенном здании, которое используется в качестве тактического объекта.

Элементы штурмовой подготовки отрабатываются последовательно, с применением стрелкового оружия, под руководством опытных инструкторов, получивших богатый боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик. Личный состав тренируется занимать круговую оборону, правильно передвигаться по пересеченной местности, зачищать помещения и прикрывать друг друга.

На тренировках каждый военнослужащий оттачивает навыки грамотного передвижения в бою. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом в составе пары, тройки, группы.

Как отметил командир взвода инструкторов, военнослужащий с позывным «Свист», «глубокий снежный покров, сильные морозы, подготовка в такой обстановке только укрепляют в первую очередь моральный дух и физическую выносливость, что положительно сказывается на результатах боевой подготовки каждого».

Как сообщает, пресс-служба Северного флота, данные тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, вырабатывают навыки тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности, как днем, так и ночью и в различных погодных условиях, быстро, ловко и скрытно передвигаться в различных тактических условиях.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12491601@egNews