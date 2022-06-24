Мотострелки Северного флота отработали тактику городского боя

На полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе состоялись плановые занятия по тактике ведения боя в городских условиях. В занятиях приняли участие военнослужащие мотострелковых батальонов. Они отработали перемещение в составе троек и огневое прикрытие друг друга.

Мотострелки тренировались на психологической полосе препятствий. Обучение они проходили в составе отделений. Точность выполнения поставленных учебных задач контролировали командиры отделений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе совершенствования тактики ведения городского боя военнослужащие отработали вводные по оказанию первой медицинской помощи раненому бойцу и эвакуации его из места боестолкновения.