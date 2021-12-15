Мотострелки Северного флота получили новейшие средства воздушной разведки

В отдельную мотострелковую бригаду армейского корпуса Северного флота поступили на вооружение новые комплексы разведки и управления противовоздушной обороной «Барнаул-Т». Военнослужащие зенитного ракетного дивизиона соединения провели на них первые занятия в условиях Крайнего Севера. Мотострелки отработали элементы марша по бездорожью и развёртывание комплекса на боевой позиции.

Модуль разведки и управления на гусеничном шасси МТ-ЛБу «Барнаул-Т» обладает повышенной проходимостью, имеет собственные встроенные средства воздушной разведки, что позволяет вести постоянную воздушную разведку, управлять подчиненными подразделениями и их вооружением при боевых действиях на позициях и при совершении марша.

Новое оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во всех модулях присутствует режим тренировки, который может имитировать любую боевую задачу, обучить и потренировать военнослужащих прямо на технике.

Зенитчики мотострелковой бригады ранее прошли четырёхмесячную переподготовку в учебном центре города Ейск, а в новом году продолжат осваивать новую технику.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398824@egNews