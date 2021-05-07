Мотострелки Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина с 76-й годовщиной Великой Победы.

Мотострелки устроили персональный мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина – последнего из живущих в Печенгском районе ветеранов – участников Великой Отечественной войны, прямо под окнами его дома на Гвардейском проспекте в посёлке городского типа Никеле Мурманской области.

Музыканты военного оркестра отдельной мотострелковой бригады исполнили для ветерана мелодии известных военных песен, а знаменитую песню «День Победы» Давида Тухманова пели уже все присутствующие во дворе – военнослужащие, представители администрации Печенгского муниципального округа, юнармейцы, школьники, а также жители близлежащих домов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ветерана поблагодарили за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от фашистких захватчиков и пожелали ему крепкого здоровья, благополучия, вручили ему цветы и подарки.

Особенно трогательно прозвучали слова из уст юнармейцев: «Мы бесконечно благодарны вашему поколению за ту самоотверженность, за то бесстрашие, благодаря которому во время войны вы освободили нашу Родину, отстояли наше право на жизнь. Искренне благодарим вас за всё, что сделали для того, чтобы мы жили в суверенной стране под мирным небом».

В годы войны Николай Иванович Моторин служил танкистом; участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии и Прибалтики. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».