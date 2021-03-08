Мурманская область. Арктика (16+)08.03.21 12:45
Мотострелки Северного флота поздравили женщин Печенгского района с Международным женским днём
В честь Международного женского дня военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота поздравили женщин Печенгского гарнизона с праздником.
Бойцы в полной экипировке вручали всем встретившимся им женщинам букеты тюльпанов прямо на улицах. Северянки принимали поздравления и неожиданные подарки с благодарностью.
Весенняя акция мотострелков Северного флота прошла в посёлках Печенга и Луострари, а также в других военных городках соединения. Впервые мотострелки провели её в прошлом году. Тогда же было принято решение сделать её ежегодной.
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Последние комментарии
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
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