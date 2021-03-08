Мотострелки Северного флота поздравили женщин Печенгского района с Международным женским днём

В честь Международного женского дня военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота поздравили женщин Печенгского гарнизона с праздником.

Бойцы в полной экипировке вручали всем встретившимся им женщинам букеты тюльпанов прямо на улицах. Северянки принимали поздравления и неожиданные подарки с благодарностью.

Весенняя акция мотострелков Северного флота прошла в посёлках Печенга и Луострари, а также в других военных городках соединения. Впервые мотострелки провели её в прошлом году. Тогда же было принято решение сделать её ежегодной.