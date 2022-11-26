Мотострелки Северного флота продолжают подготовку мобилизованных артиллеристов в Заполярье

В Мурманской области на военном полигоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота офицеры и опытные инструкторы продолжают подготовку артиллеристов, призванных из запаса.

В ходе огневой тренировки артиллеристы выполняют нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректированию огня, организации связи между расчетами.

С помощью современных беспилотных летательных аппаратов коптерного типа военнослужащие выполняют задачи по разведке, тем самым осуществляют управление огнем и корректирование артиллерийских ударов для 120-мм минометов «Нона-М1», находящихся на удалении от трёх до семи км от поражаемой цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все выявленные цели поражались огнём артиллерии с максимальной эффективностью как в огневом поражении, так и по временным показателям.

Данные тренировки необходимы для повышения профессионализма артиллеристов, приобретения ими навыков ведения современного боя, совершенствования профессиональных качеств военнослужащих.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12446503@egNews