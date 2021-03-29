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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 12:30

Мотострелки Северного флота провели батальонное тактическое учение с боевой стрельбой в Заполярье

На военном полигоне в Печенгском районе прошло батальонное тактическое учение подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота по ведению маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники: «арктические» танки Т-80БВМ, многоцелевые легкобронированные гусеничные транспортёры МТ-ЛБв, реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм самоходные гаубицы «Акация», противотанковые ракетные комплексы «Штурм» и зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска».

В ходе тактического учения были отработаны временные нормативы по приведению мотострелковых подразделений в высшие степени боевой готовности и совершение марша в назначенные районы. В ходе марша мотострелки отработали действия по отражению нападения противника, а также преодолевали условно заражённые участки местности. На заданных рубежах были выполнены задачи инженерной подготовки: сооружение временных оборонительных сооружений для боевой техники и их маскировка.

При ведении боевой стрельбы из всех видов вооружения военнослужащие различных подразделений отработали слаженность своих действий  по единому замыслу, успешно поразили цели, имитирующие бронетехнику, авиацию, а также живую силу условного противника.  Ведение огня из стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов, орудий и боевых машин было выполнено на дистанциях от 100 метров до 15 километров.

Как сообщает пресс-служба СФ, батальонное тактическое учение было проведено под руководством командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота полковника Дениса Курило. По его словам, особое внимание в ходе учения уделялось отработке взаимодействия мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений при оборонительных действиях, маскировке и разведке местности. Военнослужащие отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Были оценены умения командиров подразделений тактически грамотно вести современный бой в арктических условиях.

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