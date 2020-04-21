Мотострелки Северного флота провели контрольные занятия по боевой подготовке за зимний период обучения

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по боевой подготовке за зимний период обучения. На занятиях было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники: танки Т-80 БВМ, многоцелевые транспортеры легкого бронирования МТЛБ, самоходные гаубицы 2С3 «Акация», а также армейские грузовики повышенной проходимости «Урал» и «Камаз».

Заполярные мотострелки продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по тактике ведения боя в условиях Крайнего Севера, огневой, инженерной, строевой и физической подготовке, вождению колёсной и гусеничной техники, а также подготовке по РХБЗ.

Особое внимание было уделено проверке практических умений водительского состава бригады. Они показали высокие результаты в выполнении упражнений на маршруте, специально оборудованном искусственными и естественными препятствиями такими, как противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывное заграждение, подъёмы и спуски с разными углами наклона.

Как сообщает пресс-служба СФ, мотострелки и наводчики боевых машин провели стрельбы из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружений Т-80 БВМ, МТЛБ по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.