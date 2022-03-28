Мотострелки Северного флота провели занятия по огневой подготовке в условиях максимально приближенных к реальному бою

В Печенгском районе прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки для совершенствования навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

Мотострелки и наводчики боевых машин отработали ведения огня из гранатомётов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, все мишени появлялись неожиданно и на различных дистанциях, чтобы максимально приблизить условия тренировки к реальному бою.

Занятия по огневой подготовке являются основным и обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. На таких занятиях мотострелки доводят до автоматизма навыки работы со штатным стрелковым оружием и учатся стрелять всеми возможными способами с места и с ходу по неподвижным, появляющимся и движущимся целям, как днем, так и ночью.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12415003@egNews