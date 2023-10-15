Мотострелки Северного флота проводят занятия по огневой подготовке

В Печенгском округе Мурманской области проходят практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной гвардейской мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Мотострелки отрабатывают стрельбу из автоматов, пулемётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Медицинские подразделения мотострелковой бригады отрабатывают нормативы по тактической медицине и действия при эвакуации условно раненных военнослужащих с поля боя, а также оказание медицинской помощи в полевых условиях.

Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений береговых войск Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12482061@egNews