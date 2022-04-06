Мотострелки Северного флота совершенствуют навыки по огневой подготовке в Заполярье

В Печенгском районе Мурманской области прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В течение нескольких дней военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки. Военнослужащие мотострелковых подразделений совершенствовали свои навыки при выполнении огневых задач в составе подразделения в сложной тактической обстановке в условиях Крайнего Севера.

Огневые задачи выполнялись из штатного вооружения мотострелковых подразделений – стрелкового оружия, гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматического гранатомета АГС-17 со сменой огневых позиций по мишеням, находящимся на расстоянии от 200 до 1500 метров, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника.

Занятия по огневой подготовке - один из основных элементов боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. В ходе данных занятий личный состав подразделений обучается поддержанию вооружения в постоянной боевой готовности, ведению упреждающего и эффективного огня для поражения противника в условиях современного боя в интересах выполнения поставленных боевых задач.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416288@egNews