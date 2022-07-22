Мотострелки Северного флота совершенствуют свою выучку по вождению боевых машин с учётом опыта специальной военной операции

На Заполярных полигонах Мурманской области механики-водители отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса совершенствуют свою боевую выучку на гусеничной технике, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО) на Донбассе.

Занятия по вождению с экипажами многоцелевых легкобронированных тягачей МТ-ЛБВ и танков проводят офицеры, получившие боевой опыт в ходе СВО.

Вождение боевых машин отрабатывается по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

На протяжении всего маршрута, оборудованного искусственными и естественными препятствиями, активно используются дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны, дымовые шашки и имитация заражённой местности, для того чтобы приблизить условия проведения занятий по вождению к боевым.

Одной из особенностей в подготовке механиков-водителей стала смена экипажей на технике разных видов, чтобы в реальном бою они были готовы к взаимозаменяемости.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе занятий по вождению боевых машин командиры подразделений также совершенствуют навыки приёма и передачи сигналов по управлению колонной, движения по дорогам и колонным путям, действия при налёте авиации противника и преодолении условно заражённых участков местности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430033@egNews