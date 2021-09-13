Мотострелки Северного флота уничтожили десант условного противника на полуострове Средний

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса СФ совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск отработали ведение обороны арктического побережья и противодействие высадке морского десанта условного противника.

Учение с боевой стрельбой по мишеням, имитирующим технику и личный состав морского десанта, прошли в Мурманской области на побережье полуострова Средний. В нем было задействовано более 100 единиц боевой техники и свыше 800 человек личного состава.

Стрельбу по мишенным позициям с различных дистанций отработали экипажи «арктических» танков Т-80БВМ, которые накануне осуществили стокилометровый марш по пересечённой местности к месту проведения учения.

Артиллерийский удар по условному морскому десанту нанесли самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а бронетехнику «противника» уничтожили расчёты переносных противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Как сообщает пресс-служба СФ, завершили разгром десанта условного противника на побережье мотострелковые подразделения на гусеничных бронетранспортёрах МТ-ЛБ при поддержке танков Т-80БВМ.

В ходе учения были также отработаны задачи маскировки, инженерного обеспечения и противовоздушной обороны.