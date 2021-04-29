Мотострелки Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации успешно выполнив задачи контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота вернулись в пункт постоянной дислокации после успешной сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, проходившей на полигонах Западного военного округа.

Мотострелки вернулись в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

Торжественная церемония встречи военнослужащих прошла на железнодорожной станции Луостари в Печенгском районе. В церемонии приняло участие командование отдельной мотострелковой бригады, а также родные и близкие военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учений, проходивших на полигоне Лужский в Ленинградской области, военнослужащие Северного флота успешно выполнили задачи контрольной проверки за зимний период обучения и подтвердили свою высокую боевую готовность к выполнению задач по предназначению.