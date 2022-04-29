Мотострелки Северного флота завершают зимний период обучения боевой стрельбой

В Печенгском районе прошли контрольные практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В ходе контрольных занятий у всех военнослужащих, от офицеров до рядовых, были проверены теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки: тактической и тактико-специальной, инженерной, строевой и физической, а также подготовке по РХБ защите, вождению техники и огневой.

На полигонах военнослужащие в полевых условиях показали свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

Мотострелки отработали ведение огня из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Военнослужащие вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических АГС-17 «Пламя». В ходе стрельбы мотострелки отрабатывали смену боевых позиций, умело пользуясь естественными укрытиями на местности.

Занятия по огневой подготовке проводились в дневное и ночное время, уточняет пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419225@egNews