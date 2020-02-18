Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике

Мотострелки Северного флота в арктических условиях опробовали новую технику тылового обеспечения на базе гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь». Учение было посвящено 320-летию вещевой и продовольственной служб Вооруженных сил России.

В учениях задействовали новейшие образцы специальной техники для жизнедеятельности военнослужащих арктических войск - это полевая кухня, хлебопекарня, водяная цистерна и хозяйственно-складской модуль. Техника обеспечивает приготовление пищи при температурах до минус 50 градусов и влажности воздуха до 98 процентов. Полевая кухня накормит горячей едой из двух блюд и даст кипяток на 250 бойцов.

Вся техника специально разработана для Арктики. Она начала поступать на Северный флот с 2017 года. И сегодня тыловые подразделения сухопутных и береговых войск имеют в своем распоряжении около десяти единиц новейшей арктической техники на гусеничном ходу, способной передвигаться по бездорожью, сообщает пресс-служба СФ.