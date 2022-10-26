В Мурманской области на полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота мобилизованные из запаса военнослужащие проходят боевое слаживание в составе отделений. Мотострелки совместно с танковыми подразделениями отрабатывают тактику ведения боя в наступлении в составе отдельных штурмовых групп под прикрытием танков.

Как отмечают руководители занятий, данные тренировки позволяют бойцам увереннее чувствовать себя на поле боя, эффективнее использовать в ходе наступления прикрытие бронированной техники, ну и просто дают возможность привыкнуть к стрельбе из танковых орудий.

Подобные занятия позволяют командирам групп быстро и грамотно принимать решения и атаковать противника после оценки обстановки. Грамотное взаимодействие с танками, артиллерией и другими подразделениями значительно повышает эффективность действий мотострелков в условиях современного боя.

Особенностью данных занятий стало и то, что на полигоне свое боевое мастерство совершенствуют не только мотострелки, призванные из запаса в ходе частичной мобилизации, но и танкисты, которые также относятся к категории мобилизованных.

Как сообщает пресс-служба СФ, на полигонах береговых войск Северного флота в Мурманской области продолжается весь комплекс боевой учёбы военнослужащих, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации, в том числе практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке, вождению боевых машин, организации связи. В ходе практических занятий мобилизованные восстанавливают навыки, приобретенные в период своей прошлой военной службы, а также совершенствуют свое воинское мастерство с учетом опыта специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443046@egNews