«Мой Мурманск – повелитель кораблей»: состоялась церемония награждения победителей общегородского конкурса рисунка

Вчера в Мурманском областном театре кукол состоялась торжественная церемония подведения итогов общегородского конкурса рисунка «Мой Мурманск - повелитель кораблей», посвящённого Дню города.

Конкурс был организован МБУК города Мурманска «Центр досуга и семейного творчества» и проводился с 1 по 31 октября в нескольких возрастных номинациях и в номинации «Семейный рисунок».

Участникам было предложено на бумаге отразить работу порта, уникальность и хрупкость северной природы, стратегическое значение заполярной столицы или роль мурманчан в жизни города-героя.

В жюри конкурса вошли авторитетные художники и специалисты городских учреждений: художник, преподаватель детской художественной школы, член мурманского отделения всероссийской творческой организации «Союз художников России» Вероника Вологжанникова, преподаватель МАУДО «Детская театральная школа» Татьяна Калаева и директор МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» Наталия Емелина.

Как сообщает администрация города Мурманска, из 392 участников победителями были признаны 22 юных художника. Ребята получили дипломы и призы от спонсоров конкурса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23621&page=1