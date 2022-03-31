«Мой Райкин»: актёр областного театра кукол Сергей Репин приглашает на творческий вечер

Заслуженный артист России, актёр Мурманского областного театра кукол Сергей Репин приглашает северян на творческий вечер «Мой Райкин», который пройдёт 1 апреля в 19.00.

«Мой Райкин» - это воспоминания о великом артисте. Зрители увидят множество интермедий и монологов с выступлений Аркадия Райкина в исполнении актеров Мурманского театра кукол, смогут погрузиться в воспоминания о советском артисте эстрады, узнать о смешных случаях из его жизни, фактах биографии, взаимоотношениях с партнерами, семьей и властью.

«Выбрал я для работы Аркадия Исааковича не случайно! Если бы не было Райкина - не было бы такого артиста как я! – признается Сергей Репин. - Как говорят, что вся современная литература вышла из Гоголя, так и вся современная эстрада вышла из Райкина».

Как сообщает региональное Министерство культуры, северяне в возрасте от 14 до 22 лет смогут побывать на творческом вечере бесплатно в рамках программы «Пушкинская карта» – федеральной инициативы, позволяющей молодым россиянам за счёт государства посещать культурные события по всей стране.

Фото: https://vk.com/wall-81394074_104016?z=photo-81394074_457323701%2Falbum-81394074_00%2Frev