«Мой Север» - идём в кино!

Сегодня в рамках XIV международного кинофестиваля «Северный Характер», который в эти дни проходит в Мурманской области, будет показан фильм «Мой Север». Производство фильма осуществлялось за счёт гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а также получило поддержку со стороны АО «Мурманский морской торговый порт».

- «Мой Север» - это история о семье, о ценностях, которые есть в жизни каждого человека, и о том, что все можно спасти, опираясь на себя. Если ты идешь к цели, то твое желание может сделать многое, - сказала режиссёр фильма Юлия Крылова.

Съёмки проходили в Териберке, Мишуково, Мурманске. Они заняли четыре смены - каждая по 12 часов. На съёмочной площадке были заняты около 15 человек, а всего над проектом трудились более 20. В том числе, работники Мурманского морского торгового порта.

Кинопоказ пройдёт 18 ноября в 19.25 в фестивальном зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

«Приглашаем сотрудников Мурманского морского торгового порта и наших земляков на показ. И благодарим за сотрудничество!», - подчеркнула Юлия Крылова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250397%2Fwall-149919532_2836