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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.24 16:00

«Мой север»: в Мурманской области снимут сериал со звездами сериалов «Топи», «Бывшие» и «Цикады»

Команда киностудии «Кинозавод» уже приехала в Мурманскую область, чтобы осмотреть возможные локации для съёмок фильма «Мой север» (16+). Напомним, это этническая фэнтези драма о любви, Севере и культуре саамов. Сотрудники киностудии вместе с режиссёром Юлией Крыловой уже успели побывать в Мурманске, Кандалакше, Териберке и Ловозере.

История проекта «Мой Север» началась с короткометражного фильма, который сняла Юлия Крылова в 2021 году, получив грант губернатора Мурманской области на поддержку проектов кинематографии для молодёжи.

Проект производится за счёт субсидии Министерства культуры Российской Федерации и международной премии «Мы вместе». Съёмки планируются провести летом этого и весной 2025 года в Ловозере, Мурманске, Териберке, Кандалакше. В широкий прокат фильм выйдет в 2026 году.

Главным героем станет столичный инженер Виктор. Его жизнь рушится после визита к северному шаману - погибает семья. Спустя долгое время, спасаясь от чувства вины, он строит на Севере ветряную электростанцию. Но проект оказывается под угрозой из-за необъяснимых сил Севера.

«Столкнувшись с необъяснимым, он получит второй шанс стать счастливым. Виктор – проводник того самого человека, который не знаком с культурой саамов. Он поможет зрителю познать традиции северного народа. Мы покажем жизнь героев с 1985 по 2026 годы – история затронет несколько поколений саамских женщин», - рассказывает режиссёр фильма Юлия Крылова.

Как отмечает режиссёр, главная идея будущей киноленты заключается в том, насколько важно помнить свои корни и чтить не только свою, но и чужую культуру.

Главные роли в киноленте исполнят Александр Константинов («Психологини», «ИП Пирогова», «Восьмидесятые»), Филипп Ершов («Ольга», «Гости из Прошлого»), Александр Пашков («Триггер», «Ранетки»), Вероника Мохирева («Внутри убийцы», «Топи», «Бывшие», «Пассажиры», «Стая», «Я «любила» мужа», «Короче, план такой»), Елена Радевич («Цикады», «Ничто не случается дважды»), Сергей Цепов («Король и Шут», «Библиотекарь» «Домашний арест», «Гости из прошлого», «Консультант», «Против всех»), Валентина Малыгина (дебют).

Проект поддержан Министерством культуры Российской федерации, правительством Мурманской области и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, Ассоциацией Кольских саамов.

 

Фото предоставлено киностудией ООО «Кинозавод».

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