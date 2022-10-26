Мой совет — всегда отправлять ребёнка учиться тому, что ему интересно - президент «SuperJob» Алексей Захаров рассказал мурманчанам о востребованных отраслях на рынке труда до конца года

Индекс рынка труда в России составляет 0,97 пункта, это всего на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды доковидных 2017—2019 гг. За неделю показатель вырос на 0,01 пункта, отмечают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

«Компании продолжают активно набирать сотрудников на все направления. Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия – это огромный рынок труда и во всех отраслях он остается ресурсонедостаточным, сейчас открыто огромное количество вакансий. Некорректно говорить, что какие-то специалисты особенно востребованы: мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», − отмечает Алексей Захаров, президент «SuperJob».

«Что касается перспективных отраслей, но нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Мы уже видели повышенный интерес к сфере мобильных приложений, блокчейну, криптовалютам. Но еще никто не угадал, что будет востребовано через 10 лет, чтобы отправить своего ребенка учиться именно этому. Мой совет — всегда отправлять ребёнка учиться тому, что ему интересно. Там он в любом случае будет опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но душа к этому не лежит», − заключил эксперт.