«Мой зелёный город – мой уютный дом»

В Мурманске стартовал ежегодный общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Мой зеленый город — мой уютный дом».

Он традиционно проводится по четырем номинациям: «Лучший зелёный дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательной организации», «Лучшее озеленение территории организации». Продлится конкурс до 15 октября.

Его участниками могут быть физические лица, образовательные и иные организации, расположенные на территории города Мурманска, а также индивидуальные предприниматели.

Для участия в конкурсе необходимо до 16 июля заполнить и подать заявку по установленной форме. Формы заявок на участие в конкурсе представлены на сайте администрации города Мурманска (https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=1163#descr). Прием заявок осуществляется по адресу г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, 4-й этаж или по электронной почте комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: krgh@citymurmansk.ru.

Озеленённые участки участникам конкурса необходимо представить конкурсной комиссии до 15 августа.

При оценке работ учитываются следующие критерии: площадь обустроенных газонов, количество высаженных деревьев и кустарников, состояние зеленых насаждений, разнообразие ассортимента цветочной рассады, количество цветочной рассады, оригинальность оформления участка озеленения, экологичность материалов на участке озеленения, наличие ограждения участка озеленения, содержание ограждения участка озеленения в исправном состоянии, санитарное состояние газонов, обеспечение чистоты и порядка на территории, архитектурное оформление газонов.

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону 45-10-39.