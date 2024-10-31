«Мой зелёный город – мой уютный дом»: подведены итоги городского смотра-конкурса по озеленению и благоустройству областного центра

В этом году городской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству областного центра «Мой зеленый город – мой уютный дом» стартовал 29 мая. Всё лето участники радовали жителей и гостей города яркими цветочными композициями и оригинальным оформлением.

Работы оценивались в следующих номинациях: «Лучший зелёный дворик Мурманска»; «Лучшая клумба-цветник»; «Лучшее озеленение территории образовательной организации».

При выборе победителей организаторы конкурса учитывали, какие растения выбраны для озеленения, экологичность материалов, содержание, площадь территории и креативность идеи.

Дипломы и призы победителям вручил заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

По сумме набранных баллов призовые места распределились следующим образом.

В номинации «Лучший зелёный дворик Мурманска» первое место заняли Галина Швецова и Людмила Хлапова (ул. Мира, 7). Второе место досталось Елене Вербицкой (ул. Старостина, 63), третье - Агате Климюк (ул. Скальная, 20).

В номинации «Лучшая клумба-цветник» первое место заняла Татьяна Яковлева (ул. Академика Павлова, 13), второе место завоевала Ольга Котловская (ул. Карла Либкнехта, 8), третье - Виктор Нужденков (ул. Софьи Перовской, 37).

В номинации «Лучшее озеленение территории образовательной организации» 1-е место занял коллектив МБДОУ №41 (ул. Фестивальная, 30), второе - коллектив МАДОУ №110 (ул. Капитана Пономарева, 5а), третье - коллектив МБДОУ №27 (ул. Героев–североморцев, 78/5, ул. Адмирала флота Лобова, 13).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28760&page=1