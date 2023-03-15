Праздник Севера – 2023: зрители смогут записаться на бесплатный трансфер до «Патриота», Териберки и ЛовозераВнесены изменения в порядок предоставления социальных выплат для мобилизованных северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.23 17:00

«Моя страна – моя Россия»: северян приглашают на всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования

Северян приглашают стать участниками XX юбилейного сезона Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 

Конкурс направлен на привлечение потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сёл.

Участникам необходимо разработать и реализовать проекты, направленные на совершенствование системы управления территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.

В 2023 году участвовать можно в 15 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий: «Моя история. Научное наследие моей страны»; «Моя многонациональная Россия»; «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»; «Моя семья. Моя добрая Россия»; «Моя педагогическая инициатива»; «Мое здоровье»; «Экология моей страны»; «Моя гостеприимная Россия»; «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»; «Интеллектуальная собственность моей страны»; «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»; «Большая технологическая разведка моей страны»; «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»; «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны»; а также специальная номинация для детей до 13 лет «Сказки детей о науке».

Приём заявок продолжается до 30 марта 2023 года. Далее участников ждёт заочная экспертиза и очная презентация проектов. Награждение победителей состоится в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на официальном сайте.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, конкурс проводится в рамках реализации указов Президента РФ Владимира Путина об объявлении в России Десятилетия науки и технологий и о проведении Года педагога и наставника», а также приурочен к 200-летию со дня рождения ученого и педагога Константина Ушинского, к 160-летию со дня рождения мыслителя и естествоиспытателя Владимира Вернадского и к 120-летию со дня рождения физика Игоря Курчатова.

Организатор конкурса – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна». 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области выплату взамен земельного участка получили 395 многодетных семей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 55 копеек, евро подрос почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минимальное пособие по безработице могут увеличить в три раза
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика