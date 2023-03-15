«Моя страна – моя Россия»: северян приглашают на всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования

Северян приглашают стать участниками XX юбилейного сезона Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Конкурс направлен на привлечение потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сёл.

Участникам необходимо разработать и реализовать проекты, направленные на совершенствование системы управления территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.

В 2023 году участвовать можно в 15 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий: «Моя история. Научное наследие моей страны»; «Моя многонациональная Россия»; «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»; «Моя семья. Моя добрая Россия»; «Моя педагогическая инициатива»; «Мое здоровье»; «Экология моей страны»; «Моя гостеприимная Россия»; «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»; «Интеллектуальная собственность моей страны»; «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»; «Большая технологическая разведка моей страны»; «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»; «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны»; а также специальная номинация для детей до 13 лет «Сказки детей о науке».

Приём заявок продолжается до 30 марта 2023 года. Далее участников ждёт заочная экспертиза и очная презентация проектов. Награждение победителей состоится в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на официальном сайте.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, конкурс проводится в рамках реализации указов Президента РФ Владимира Путина об объявлении в России Десятилетия науки и технологий и о проведении Года педагога и наставника», а также приурочен к 200-летию со дня рождения ученого и педагога Константина Ушинского, к 160-летию со дня рождения мыслителя и естествоиспытателя Владимира Вернадского и к 120-летию со дня рождения физика Игоря Курчатова.

Организатор конкурса – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна».

Фото: https://gov-murman.ru