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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.24 19:30

«Моя страна — моя Россия»: северянки Вера Рябченко и Юлия Ушакова представят Мурманскую область в финале Всероссийского конкурса

От Мурманской области в финал XXI сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» прошли Вера Рябченко, ученица мурманской школы №13, с проектом «Северный ветер. Южное направление» и Юлия Ушакова, специалист Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения, с проектом «Инклюзивное волонтёрское объединение «Энергия добра». Северянки вошли в число 300 сильнейших участников со всей страны.

«Ежегодно к конкурсу «Моя страна – моя Россия» присоединяются новые участники, деятельные, инициативные молодые люди, в том числе из малых городов и сёл, со своими креативными идеями и желанием сделать свою малую родину, нашу страну еще лучше. Определены имена финалистов XXI сезона – это 300 авторов лучших проектов из 74 регионов страны. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность!», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всего в этом году участниками Всероссийского конкурса стали более 55 тысяч человек из России, а также девяти иностранных государств. Конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий. Основная идея – привлечение молодёжи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

«В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей будут озвучены на трёхдневном просветительском интенсиве в Центре знания «Машук» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии и торжественного награждения», – сказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.

Напомним, с 2019 года конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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