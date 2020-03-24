Мойте руки после банкнот, или ЦБ рекомендует проводить дезинфекцию банкоматов

Сегодня ЦБ РФ разместил рекомендации по обращению наличных средств ов время пандемии: российским банкам следует проводить дезинфекцию банкоматов на фоне распространения коронавируса, а также ограничить выдачу наличности в банкоматах с возможностью её снятия без предварительной обработки в банке (банкоматы-ресайклеры).

ЦБ рекомендует перед выдачей клиентам наличных денег или их загрузкой в банкоматы и терминалы выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

«Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: приём банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», - предупреждает ЦБ.