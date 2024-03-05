Мойва пошла! Первое судно со свежим уловом пришло в Мурманск

В Мурманский морской рыбный порт прибыло транспортное судно «Новый свет» с 4,1 тысячи тонн мойвы. Это первая партия рыбы с начала мойвенной путины 2024 года.

Как пишет t.me/fish_gov_ru, в Росрыболовстве на очередном заседании штаба по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море, которое состоялось под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова., обсудили вопросы развития промысла.

По данным отраслевой системы мониторинга (ЦСМС), к 4 марта вылов мойвы составил 23,5 тысячи тонн - на 61,5% выше уровня 2023 года.

На заседании обсудили вопросы выгрузки уловов и приёмные возможности порта, траспортировки рыбы в Санкт-Петербург, сроки получения ветеринарных сопроводительных документов, ценовую политику рыбаков и розничных сетей.

10 марта должна закончиться выгрузка первого улова.

Примерно с 10 марта планируется подход следующей партии рыбы с промысла. Продукция из мойвы свежего улова поступит в продажу.

Пока отмечается снижение цены в опте на уловы прошлой путины: с начала года мойва подешевела на Северо-Западе страны на 8,6%.