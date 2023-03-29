Мойвенная путина завершена, рыбаки покинули район промысла

В Росрыболовстве состоялось заключительное заседание штаба по организации промысла мойвы в Баренцевом море. По состоянию на 27 марта 2023 года, согласно системе мониторинга Росрыболовства, вылов мойвы составил 23,05 тысячи тонн (93,6% от национальной квоты России), что на 12% выше уровня 2022 года.

Путина завершена, рыбаки покинули район промысла.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил внимание участников, что надо улучшать результат и выбирать все 100% квоты.

Как пишет t.me/s/fish_gov_ru, по итогам 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК, октябрь, 2022 г.) национальная квота России согласована в объеме 24,6 тысячи тонн и распределена между 21 российским пользователем водных биоресурсов.

В ходе штаба также обсуждены вопросы промысла других объектов рыболовства в Северном бассейне – трески, пикши, путассу. Отмечено, что есть небольшое проседание по отношению к прошлому году на добыче трески, связанное с сезонным колебаниями, по пикше вылов идёт с увеличением. На данный момент нет рисков недоосвоения российскими рыбаками квот за пределами исключительной экономической зоны России - в Северной Атлантике и Норвежском море.

На штабе также обсудили переход флота на работу с Электронным рыболовным журналом (ЭРЖ), который должен состояться к 1 декабря 2023 года, когда вступит в силу закон о введении электронных разрешений и Электронного рыболовного журнала, и промысловая деятельность без ЭРЖ станет невозможна.

По данным отраслевой системы мониторинга, в Северном бассейне зарегистрировано 214 судов, осуществляющих рыболовство, 103 судна (48%) уже оборудованы и используют для передачи данных судовых суточных донесений (ССД) программный комплекс «Электронный рыболовный журнал» (ЭРЖ), в тестовом режиме работают 13 судов. Все судовладельцы проинформированы о необходимости переоснащения судов.