Мозговой штурм - в Мурманске встретились эксперты градостроительной отрасли России

Специфику планирования северных территории обсудили вчера в Мурманске. В областном центре состоялась XIII Сессия Национальной гильдии градостроителей. Участники – эксперты со всей страны в сфере архитектуры и градостроительства, преподаватели профильных вузов, специалисты, которые в регионе отвечают за развитие городского пространства.

В повестке – внедрение современных технологий в городское развитие, промышленность, социальную сферу, соблюдение экологического баланса. Разговор идет также о международном опыте благоустройства городов Заполярья, поисках источников финансирования и механизмах управления процессами городского развития.

Участников сессии приветствовала первый заместитель губернатора Оксана Демченко, отметив, что правительство Мурманской области готово обсуждать любые идеи на экспертном уровне и внедрять в арктическом регионе лучшие практики.

«Мурманская область становится точкой притяжения профессионалов, такого устоявшегося уважаемого сообщества, как Национальная гильдия градостроителей. Вместе с вами мы готовы разработать идеи для развития городов за Полярным кругом, довести их до практического воплощения и распространить этот опыт на всю страну», – сказала Оксана Демченко.

Как отметили участники градостроительной сессии, такой мозговой штурм необходим для осмысления аналогичных проектов в разных регионах, у жителей северных территорий похожие задачи и цели в улучшении качества жизни.

28 февраля обсуждение продолжится на атомоходе «Ленин», где откроется XI Школа градостроителей на тему «Градоустройство – новые форматы», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.