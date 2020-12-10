«Можем себе позволить запускать изменения» - Андрей Чибис провёл консультации с фракциями областной Думы по проекту регионального бюджета

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл финальные консультации с фракциями областной Думы по проекту регионального бюджета на будущий год и плановый период перед его рассмотрением в первом чтении на заседании Думы 10 декабря.

Обсуждение проекта бюджета с парламентариями на уровне профильных министров и заместителей губернатора велось давно, и в целом он не вызвал у депутатов возражений. Так, представители ЛДПР отметили, что фракция единодушно поддерживает бюджет впервые за несколько последних лет.

Как сообщил депутатам глава региона, в бюджет в «защищённом режиме» заложены все расходы, касающиеся выполнения нацпроектов и приоритетов. Траты на социальные нужды составят порядка 70 % расходной части.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, социально-экономическая ситуация в области в конце года оказалась лучше, чем прогнозировалось, и у правительства появилась возможность скорректировать изначально осторожный бюджетный сценарий в сторону увеличения расходов.

«Сейчас мы видим, что год заканчивается благополучно, поэтому можем корректировать и предметно обсуждать расходы. У нас в декабре появляются дополнительные доходы, которые мы готовы оперативно распределять, дополняя те моменты, которые не были учтены в текущей версии бюджета. Можем себе позволить запускать изменения, добавив на определённые объекты уже в январе. Благодаря увеличению инвестиционной активности, благодаря нашим промышленникам у нас есть необходимые ресурсы, чтобы инвестировать в развитие инфраструктуры, в медицину, в образование, в благоустройство – в те вещи, которые всех наших людей, безусловно, волнуют», – подчеркнул губернатор.

В процессе разговора депутаты вносили свои предложения по включению в бюджет тех или иных дополнительных трат, а также обращали внимание губернатора на острые и наболевшие вопросы.

Члены думской фракции «Единой России» сообщили о ряде «точечных» местных проблем, требующих решения, таких как необходимость реконструкции школы в Краснощелье и ремонта здания Ловозерского районного национального культурного центра. Кроме того, в ходе обмена мнениями были подняты вопросы единых стандартов доступной среды при строительстве новых объектов и реабилитации медиков, переболевших CoVID-19 после работы в «красных зонах».

Депутаты от ЛДПР затронули вопросы состояния дворовых территорий в муниципалитетах, необходимости ужесточения требований к подрядчикам капитального ремонта жилых домов, развития сети электрозаправок.

Представители КПРФ попросили губернатора направить силы и средства на развитие строительной отрасли и агропромышленного комплекса, обратили внимание на скудный, несмотря на туристический бум, муниципальный бюджет Териберки.

Также в беседе с депутатами неоднократно поднималась тема ремонта дороги Умба-Варзуга.

Андрей Чибис подчеркнул, что некоторые из затронутых вопросов уже находятся в числе приоритетов в работе правительства области, в частности, возрождение на Мурмане жилищного строительства, «оживление» Териберки, контроль исполнения подрядов. Помимо прочего, губернатор сообщил, что поручил коллегам подготовить отдельную программу поддержки оленеводства в Заполярье.

Все замечания и пожелания парламентариев были зафиксированы для использования в дальнейшей работе.