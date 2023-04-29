Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru делится историей младшего специалиста по тестированию «X5 Tech» Амалии Кнац, которая 7 лет занималась подбором персонала, а когда ей исполнилось 29 лет, решила всё поменять и уйти в ИТ-сферу и стать тестировщиком.

Как часто вы слышали вопрос — гуманитарий или технарь? Есть ли шанс у тех, кто в школе не любил математику и считал себя гуманитарием, работать в ИТ, получать высокие зарплаты? Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru делится историей младшего специалиста по тестированию «X5 Tech» Амалии Кнац, которая 7 лет занималась подбором персонала, а когда ей исполнилось 29 лет, решила всё поменять и уйти в ИТ-сферу и стать тестировщиком.

Что новичок делает в ИТ

«В ИТ я чуть меньше года. Наша команда, где примерно 60% парней и 40% девушек, разрабатывает мобильное приложение одной из крупнейших российских торговых сетей. Через него люди пользуются картой лояльности, оформляют доставку, смотрят историю покупок и так далее. Я младший специалист по тестированию. Наша команда занимается наполнением приложения, внутренней составляющей, доработкой каких-то новых фич. QA отслеживает, чтобы функционал, который видит и не видит пользователь, работал максимально корректно, не ломался, не глючил, не было никаких визуальных и логических багов, чтобы приложение выдерживало нагрузку», - рассказывает Амалия Кнац.

Аналитика рынка показывает, что сейчас в России ИТ-компании предлагают начинающим ИТ-соискателям без опыта более 7000 вакансий. «Функционал и задачи джуна в той или иной компании могут быть разными и сильно зависеть от специализации сотрудника, но есть основные функции, которые могут лечь на плечи новичка. Для разработчиков, например, это, код-ревью, поддержка текущего функционала, оптимизация текущей кодовой базы и т.п.», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Кем работают до попадания в ИТ

«В школе особой любви к точным наукам у меня не было. Когда пришло время поступать, выбрала работу с людьми — с красным дипломом окончила Тамбовский государственный университет, специальность «Управление персоналом». Почти 7 лет я трудилась в HR — отвечала за подбор ИТ-специалистов сначала в консалтинговых компаниях, потом в ретейле. Работа в подборе мне очень нравилась. На ней получила основной навык: быстро адаптироваться в новых условиях, что помогает и в тестировании после смены профессии», - рассказывает Амалия.

Аналитика рынка показывает, что покорить ИТ-сферу хотят сотни тысяч россиян. Только за последний месяц более 900 соискателей в Мурманской области разместили или обновили резюме в ИТ-сфере. Также согласно опросу hh.ru, 39% мурманчан хотят уйти в ИТ в 2023 году. Чаще всего в ИТ стремятся попасть представители сферы консалтинга и страхования (60%), каждый второй опрошенный маркетолог, более 40% представителей финансовой и бухгалтерской сферы, каждый третий опрошенный из сферы продаж и производства.

Перейти в ИТ

«Последние 2 года я отвечала за подбор специалистов для QA-направления, то есть тестировщиков. В какой-то момент поняла, что хочется развиваться именно в тестировании. Было интересно, как разрабатывают продукты, как устроена работа в команде. В итоге я ушла на понижение с позиции менеджера на уровень младшего тестировщика, но не жалею. Повезло, что переход случился внутри одной компании, это был кредит доверия со стороны руководителя как к человеку, с которым он до этого много взаимодействовал», - рассказывает Амалия Кнац.

Примечательно, что в топ-10 отраслей компаний по спросу на специалистов с типично гуманитарными и филологическими навыками и знаниями первое место занимают работодатели из отрасли «ИТ, телеком», на втором месте сфера медиа, а на третьем ретейл. Таким образом, пробиться в ИТ-сферу вполне реально. «Современный мир – это мир ИТ, дидижитал, интернета и текста. Любой сайт – это текст, любая рекламная кампания – это текст. Гуманитарии нужны работодателям, но это должны быть максимально грамотные люди», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).

Какие нужны знания

«Без наличия технического образования (вы помните, я эйчар по образованию) базу нужно нарабатывать самостоятельно, поэтому три раза в неделю я выделяю после работы час на обучение и смотрю ролики, читаю разные материалы, например, статьи на Habr: про Service Workers, Access Token, зачем нужен Refresh. Если аврал и пропускаю, условно, в четверг, то стараюсь перенести на пятницу. Мой принцип такой: даже 10 пунктов, вынесенные из недельного курса, это уже что-то. На одних рабочих задачах развития не будет. О стараюсь проходить образовательные курсы, среди них есть не только популярные образовательные площадки, но и YouTube-каналы, на которых понятно и интересно рассказывают про реальные кейсы и программы, которые можно применять в работе, - рассказывает Амалия Кнац.

Аналитика ИТ-рынка показывает, что чаще всего ИТ-компании требуют от кандидатов знания стека технологий (несколько языков программирования, базы данных и т.д.), владение методами защиты информации, иностранные языки, математика.

Миф про зарплату

«Мои знакомые рассказывают: «Ой, в ИТ суммы баснословные, вот у меня один уже третью квартиру покупает». Хочется ответить: люди, о чем вы. Чтобы прийти к покупке хотя бы одной квартиры он работал минимум лет 5. А перед этим проходил стажерскую программу, где-либо вообще не платили, либо выплачивали небольшую сумму. Потом получал опыт в какой-нибудь консалтинговой компании, где ему приходилось работать до ночи. Потом ещё в одной компании, где уже начал что-то предлагать, и к нему прислушивались. А уже после он устроился в крупную компанию и начал расти. Никогда не будет такого, что вы пришли с рынка без опыта, и вам начали платить огромную зарплату», - рассказывает Амалия Кнац.

Согласно данным hh.ru, диапазон зарплат в вакансиях для ИТ-специалистов без опыта в Мурманской области от 29 885 до 45 977 рублей, для специалистов с опытом более 6 лет – от 185000 рублей и выше.

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