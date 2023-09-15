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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.23 18:00

Может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске? Ответ знает эксперт «SuperJob»

По данным опроса «SuperJob», в России 27% мужчин в случае рождения ребёнка однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, ещё 16% скорее согласились бы на это. Директор юридической практики «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как по закону мужчина может уйти в декрет.

Статья 256 Трудового кодекса РФ предусматривает, что право на отпуск по уходу за ребёнком есть не только у матери, но и у любого другого родственника (или опекуна ребёнка), если он фактически осуществляет за ним уход. Это значит, что отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет может быть предоставлен и мужчине, например, отцу ребёнка.

Для получения такого отпуска работнику необходимо обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска с документами, подтверждающими такое право. Например, нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребёнка (для отца) и справку о том, что мать ребёнка не находиться в таком отпуске и не получает пособие по уходу за ребёнком (поскольку в отпуске по уходу за ребеёком может находиться только один родитель или другой родственник). При предоставлении указанных документов, работодатель не имеет право отказать работнику в таком отпуске. 

Сами же условия отпуска (его продолжительность, порядок оплаты, возможность досрочного выхода из отпуска) не будут отличаться в зависимости от того, использует такой отпуск мужчина или женщина.

В период отпуска по уходу за ребёнком, до достижения ребёнком возраста полутора лет, работник получает пособие по уходу за ребёнком. Размер такого пособия составляет 40% от среднего заработка работника, который рассчитывается по правилам, установленным статьей 14 федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ. При этом закон на каждый год устанавливает минимальные и максимальные размеры пособия. Так, в 2023 году минимальный размер пособия (в месяц) - 8591,47 рубля, максимальный размер пособия - 33281,80 рубля. Таким образом, в отпуск по уходу за ребёнком может быть невыгодно уходить родителю, кто получает большую заработную плату, поскольку семья может существенно потерять в доходах. В том числе по этой причине отпуск использует тот родитель, у которого заработная плата меньше (чтобы минимизировать потерю доходов семьи).

Важно отметить, что работник (неважно мужчина или женщина), находясь в отпуске по уходу за ребёнком могут работать на условиях неполного рабочего времени и вместе с пособием получать часть заработной платы пропорционально отработанному времени. Также, при желании, работник может в любое время прервать отпуск и выйти на работу, предварительно уведомив об этом работодателя. 

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