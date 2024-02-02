Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»

Рассказывает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин:

25 января 2024 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о запрете увольнения по отдельным основаниям родителя, который один воспитывает ребёнка в возрасте до 16 лет. Сейчас такая гарантия распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет.

Авторы законопроекта указывали, что необходимость нововведения обусловлена тем, что одинокие родители сталкиваются с трудностями при исполнении обязанностей, связанных с получением их детьми основного общего образования, и располагают меньшими организационными и материальными ресурсами нежели полные семьи. А поскольку окончание этапа получения детьми основного общего образования и сдачи соответствующих государственных экзаменов приходится, как правило, на возраст до 16 лет, было принято решение о предоставлении гарантий родителям таких детей.

Таким образом, после вступления закона в силу, работодателю будет запрещено увольнять родителя, который воспитывает ребёнка один, по своей инициативе, за исключением ликвидации организации или увольнения за виновные действия. Иными словами, например, уволить такого сотрудника по основанию «сокращения численности или штата» работодатель уже не сможет.