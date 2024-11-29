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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.24 18:00

Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»

Традиционно в конце каждого года россиян ждут длительные новогодние праздники. В этом году выходные начнутся 29 декабря и продлятся по 8 января включительно. Однако иногда работникам по просьбе работодателя приходится выходить на работу и в новогодние праздники. Насколько это законно? Рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

- Ответ на этот вопрос зависит от установленного для работника режима рабочего времени. Одно дело, если работник работает на стандартной «пятидневке», и совсем другое дело, если работник работает по графику работы или графику сменности. Во втором случае рабочая смена работника может выпасть на нерабочий праздничный день — тогда работнику придется выполнять условия трудового договора и работать в новогодние праздники.

Если же работник работает на условиях стандартной пятидневной рабочей недели, дни с 29 декабря по 8 января будут для него нерабочими. При этом по закону работодатель может привлечь работника к работе в эти дни, но только с его письменного согласия. Если сотрудник против, никаких негативных последствий со стороны работодателя последовать не может, то есть в данном случае выбор, работать или нет, в новогодние праздники полностью лежит на работнике.

И в любом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем двойном размере или компенсирована предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 Трудового кодекса РФ). Особенности оплаты этого времени будут зависеть от того, какая система оплаты труда применяется в компании и какой режим установлен для сотрудника. Так, оплата должна производиться:

- сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим оклад, — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

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