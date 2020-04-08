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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.20 08:35

Можно идти за «зарплатным» кредитом

Новые крупные российские банки с 8 апреля начали присоединяться к программе льготных кредитов на зарплату сотрудникам малого и микробизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса в стране.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу «зарплатных» кредитов для предпринимателей. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%.

Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (с учётом социальных взносов) в расчёте на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев. При этом 75% гарантийного покрытия возьмёт на себя государство через ВЭБ.

«Сбербанк» и «ВТБ» начали выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты зарплат в начале прошлой недели. Накануне первые такие кредиты выдал «МСП-банк». Со среды к программе присоединились «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие». Также Минэкономразвития в настоящее время проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии, для участия в программе у банка должен быть кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)».

Как пишет 1prime.ru, Кредит является целевым, поэтому выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов, пояснял в начале апреля зампред правления «Сбербанка» Анатолий Попов. Кредит будет выдаваться ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру, говорил он.

Воспользоваться данной программой смогут компании, работающие не менее одного года в сфере туристического и гостиничного бизнеса, культуры, спорта, организации досуговых мероприятий, конференций и выставок, общественного питания, бытовых услуг населению (например, салоны красоты или химчистки), дополнительного образования, а также компании в сфере авиа- и автоперевозок, аэропортовой деятельности.

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