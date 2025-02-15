Можно ли есть по ночам? Ответ буден дан на лекции о заблуждениях о сне и связанных с ним процессах

21 февраля в 18.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится лекция научного журналиста Анны Хоружей на тему «Сонные мифы – комментирует наука».

Что будет, если спать по 15 минут в день? Правда ли, что мозг бездействует во сне? Полезен ли алкоголь, чтобы заснуть? Можно ли есть по ночам? Как выспаться на выходных? Расшифровываются ли сновидения? На лекции, которую прочитает научный и медицинский журналист Анна Хоружая, будут рассмотрены эти и другие заблуждения о сне и связанных с ним процессах. (16+)

Спикер – Анна Хоружая, врач, научный и медицинский журналист, сооснователь портала «Neuronovosti.ru».

Вход свободный по предварительной регистрации – vk.cc/cIwvCc

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287480%2Fe6ab8dd89e3072bee3